Xiaomi презентовала сразу два новых смартфона Redmi K20 и K20Pro

Москва, 27 мая. Компания Xiaomi презентовала сразу два новых смартфона Redmi K20 и Redmi K20 Pro с выдвижными селфи-камерами.

Оба гаджета оснащены одинаковыми основными камерами на 48 МП и OLED-дисплеями с подэкранными сканерами отпечатков пальцев. При этом процессоры у них разные: Redmi K20 работает на Snapdragon 730, а К20Pro - на более мощном Snapdragon 855, уточняет iXBT.com.

Уточняется, что размер экрана младшей модели составляет 6,39-дюймовый экран. На его задней панели размещены три камеры, одна из них широкоугольная. Мобильное устройство оснащено аккумулятором на 4 000 мАч. Чтобы его полностью зарядить потребуется 70 минут. Стоимость Redmi K20 составит 19 тыс. 600 рублей. В Китае он уже поступил в продажу 6 июня.

Redmi K20 Pro представят сразу в четырех вариациях. Продажи в Китае стартуют 1 июня. Он будет стоить дороже K20. Цены будут варьироваться от 23 тыс. до 28 тыс. рублей. Все будет зависеть от объема памяти.