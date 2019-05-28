Москва, 28 мая. Пока украинская власть на протяжении пяти лет ездила с протянутой рукой по всему миру, Россия успешно развивала свою экономику, несмотря на санкции, заявил депутат Верховной Рады Евгений Балицкий.

По его словам, после государственного переворота в 2014 году, Украина полностью исчезла из повестки мировых средств массовой информации и надоела западным политикам. Депутат Рады объяснил, почему Украина надоела Западу.

«Россия строит мосты, а мы ходим, побираемся», — добавил он.

В эфире телеканала ZIK он уточнил, что бывший президент Украины Петр Порошенко пять лет говорил о том, что кто-то решит проблемы за Киев. По словам парламентария, он уверял, что вопросы Украины могут решить США, санкции западных стран.

«Мы прекрасно видим, что пять лет Россия нормально себе строит мосты, развивает свою экономику, вооружает свою армию, а мы в этом случае все время ждем, что за нас кто-то решит наши проблемы», — подчеркнул Балицкий.

Депутат напомнил, что никто не сможет улучшить состояние дел на Украине кроме нее самой.

«Мы постоянно ходим побираемся, наш президент с плачущими глазами все время что-то рассказывает, у кого-то что-то просит», — резюмировал политик.

Ранее сообщалось, что Украина получит от МВФ два транша в 2019 году. В конце 2018 года совет управляющих МВФ утвердил новую кредитную программу для Украины на 2019 год на сумму 3,9 миллиардов долларов. 21 декабря Киев получил от МВФ первый транш в размере 1,4 миллиарда долларов. Остальная часть суммы будет переведена двумя траншами в мае и ноябре 2019 года.

Ранее Киев подписал меморандум о сотрудничестве с МВФ, который обязывает украинские власти поднять стоимость «голубого топлива» для населения до уровня европейских цен. При этом в 2019 году Киеву придется повысить цену на газ для населения еще на 40%.

Напомним, после возврата Крыма в состав России в результате референдума, был построен мост через Керченский пролив, соединяющий Крым с Таманским полуостровом. Его открыли в мае 2018 года. Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия автомобильной части Крымского моста, проехав по нему на КамАЗе.

Работа по строительству переправы была завершена со значительным опережением графика, а сам мост не перестает пользоваться повышенным спросом со стороны автомобилистов, которые отметили удобство нового способа посетить Крым.

Стоит отметить, что Крымский мост является самым длинным в России. Его протяженность составляет 19 километров. В декабре 2019 года должно открыться движение поездов по переправе.