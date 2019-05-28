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Россия

Следственный комитет России получит новые полномочия

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Следственный комитет получит новые полномочия

Москва, 28 мая. Госдума приняла в первом чтении проект о полномочиях Следственного комитета по организации и производству судебных экспертиз. Автором поправок выступил президент России Владимир Путин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, речь идет в том числе о молекулярно-генетической, компьютерно-технической, фоноскопической, медико-криминалистической и баллистической экспертизах. При этом уточняется, что ведомство получает полномочия по обеспечению законности проведения соответствующих процессуальных действий.

В беседе с корреспондентом ФАН значимость инициативы отметил депутат Сергей Вострецов.

«Предложенные главой государства меры позволят сократить сроки следствия, а значит и содержания обвиняемых под стражей», — заявил Вострецов.

Депутат Сергей Вострецов

По словам члена комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, такой закон будет способствовать повышению качества и оперативности расследований преступлений.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

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Автор: Алена Разживина
© 2019 Федеральное агентство новостей
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