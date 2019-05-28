Чиновник из Хакасии написал заявление на корреспондента «России 24»

Москва, 28 мая. Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев после нападения на корреспондента телеканала «Россия 24» Ивана Литомина написал в полицию заявление, в котором обвинил корреспондента в оскорблении.

Об этом Зайцев сообщил во вторник. Он уточнил, что просит правоохранителей возбудить в отношении Литомина уголовное дело по статье «Публичное оскорбление представителя власти».

«В полицию заявление я вчера написал о привлечении корреспондента «Вести 24» Литомина Ивана», — уточнил депутат в беседе с телеканалом «360».

Также Зайцев сообщил, что во вторник по вопросу о его дальнейшей судьбе был собран политсовет членов «Единой России» Ширинского района.

По данным телеканала, политсовет поддержал депутата, он намерен направить обращение с просьбой о пересмотре решения по Зайцеву в президиум Генерального совета партии «Единая Россия» и президиум Хакасского регионального отделения. Ранее было принято решение исключить напавшего на журналиста чиновника из партии.

Инцидент с нападением на корреспондента канала «Россия 24» произошел 22 мая. Журналисты снимали сюжет и хотели взять интервью у главы Ширинского района. Однако вопросы, которые корреспондент Иван Литомин задал Зайцеву, не понравились чиновнику.

Он оттолкнул представителя СМИ, затем схватил его за одежду и повалил на пол. В отношении Зайцева было возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.

Ранее инцидент прокомментировал глава Хакасии Валентин Коновалов. Произошедшее он назвал вопиющим случаем, нарушающим все нормы и правила, а поведение чиновника — неприемлемым.