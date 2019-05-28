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Президент Казахстана наградил Путина орденом имени Назарбаева

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Президент Казахстана наградил Путина орденом имени Назарбаева

Нур-Султан, 28 мая. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник распорядился наградить своего российского коллегу Владимира Путина орденом имени первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте администрации главы Казахстана.

Награждение приурочено к 25-летию идеи о создании евразийской интеграции и к 5-летию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. Кроме того, Токаев отметил особый вклад Путина в расширении сотрудничества между Россией и Казахстаном.

Отметим, что аналогичные награды также были присуждены президенту Белоруссии Александру Лукашенко и президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову.

Евразийский экономический союз — организация, целью которой является создание единого экономического пространства. Договор о создании ЕАЭС был подписан в 2014 году и вступил в силу 1 января 2015 года. На сегодняшний день в организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Молдавия. 

По словам президента РФ Владимира Путина, евразийская интеграция позволит укреплять стратегическое партнерство и союзничество между странами-участниками.

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Автор: Антон Соколов
Источник: Администрация президента Казахстана
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