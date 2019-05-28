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Основатель Human Rights Watch скончался в США

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Основатель Human Rights Watch скончался в США

Вашингтон. 28 мая. Основатель правозащитной организации Human Rights Watch, американский издатель Роберт Бернштейн скончался в США на 97-м году жизни, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на сына Бернштейна.

По словам сына Бернштейна, правозащитник скончался накануне, 27 мая, в одной из больниц Нью-Йорка. Подробности смерти он не сообщил, пишет «Газета.ru».

В начале своей карьеры с 1966 года по 1990 год Бернштейн возглавлял издательство Random House, где публиковали свои работы советские диссиденты, в том числе Андрей Сахаров. В 1978 году Бернштейн основал сразу несколько правозащитных групп, которые в 1988 году объединились в Human Rights Watch.

Организация занимается мониторингом и расследованием случаев нарушения прав в человек более чем 70 странах. В последние годы своей жизни Бернштейн уделял особое внимание защите прав человека в КНР.

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Автор: Сергей Петров
Источник: The New York Times
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