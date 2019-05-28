Сирия, 28 мая. SDF**** понесли потери в результате детонации СВУ в Ракке. Соединенные Штаты продолжают поставлять технику и оружие курдам в Хасаку. Произошел взрыв в городе Кабасин на северо-востоке от Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции исламистов в западной части Алеппо.

«Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир»: арестовала одного из своих высокопоставленных боевиков на пути из Алеппо в Хаму.

«Исламское государство»1: обвиняется в установке СВУ северо-западнее Ракки.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам и авиаударам сил САР в южной части Идлиба.

Курды: подозреваются в организации взрыва в городе Кабасин на северо-востоке от Алеппо.

Соединенные Штаты: снова доставили военную технику для курдов в Хасаку.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Baladi-News сообщает о том, что боевики одной из бригад протурецкой группировки «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир» арестовали своего главаря на пути из Алеппо в Хаму. По предварительной информации, он был задержан за коррупцию и неподчинение приказам высокопоставленных членов формирования. Более подробные сведения пока уточняются.

Тем временем Twitter-канал (SyriawatanNews) заявляет о продолжающихся столкновениях между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами вооруженной оппозиции в западной части региона. Отмечается, что сирийские военные самолеты нанесли удары по штаб-квартире и другим военным объектам исламистов в окрестностях населенных пунктов Кафр-Овейд и Аль-Бавабия, расположенных недалеко от границы с Идлибом.

Прогремел взрыв на северо-востоке от Алеппо недалеко от города Аль-Баб. Как передает новостной портал Masar Press Agency, сработало СВУ, заложенное под одним из автомобилей боевиков в населенном пункте Кабасин. Никаких сведений о возможных погибших или пострадавших пока не поступало. Джихадисты вооруженной оппозиции, под контролем которых находится город, подозревают в случившемся членов подпольных групп Отрядов народной самообороны (YPG), действующих в рамках операции «Гнев оливок».

Провинция Идлиб

В южной части Идлиба не утихают перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками исламистских бандгрупп. Согласно информации военного источника в сети Twitter (HalabTodayTV), артиллерия правительственных войск ударила по зонам дислокации исламистов недалеко от города Кафр Набаль. В то же время сирийская авиация осуществила боевые вылеты недалеко от линии разграничения сил. Так, агентство новостей Baladi-News заявляет об авиаударах ВВС Сирии в районе населенных пунктов Маарет-Матар и Маарет-Хурма. Новых сведений о потерях джихадистов в живой силе или военной технике пока не поступало. Напомним, несколько часов назад стало известно о нанесенном «Тахрир Аш-Шам» уроне в северной части соседней провинции Хама.

Провинция Ракка

Информационное агентство Baladi-News сообщает о новом взрыве, прогремевшем в провинции. Инцидент произошел к северо-западу от административного центра региона. В результате детонации бомбы были убиты два радикала «Демократических сил Сирии» (SDF), еще несколько курдских бойцов получили ранения. Место происшествия было оцеплено, после чего начались поиски виновников случившегося. Предполагается, что к установке СВУ причастны джихадисты «Исламского государства», которые неоднократно брали на себя ответственность за взрывы, происходящие на оккупированных курдами территориях САР.

Между тем поступили данные о последствиях пожара в окрестностях города Айн-Исса к северу от Ракки. Военный источник в сети Twitter (notwoofers) предает, что за 45 минут, во время которых курдские бойцы предпринимали попытки потушить огонь, сгорело около 40 гектаров сельскохозяйственных угодий. Ранее сообщалось, что многие подозревают в поджогах фермерских хозяйств боевиков «Исламского государства». Кроме того, как известно, в занимаемых курдами районах существуют серьезные проблемы с обеспечением пожарной безопасности, что усугубляет ситуацию.

Провинция Хасака

Появилась информация о том, что международная коалиция во главе с США продолжает переброску подкреплений в Сирию. Так, по данным агентства новостей Baladi-News, еще один военный конвой с американским оружием, боеприпасами и техникой прибыл в Хасаку через пограничный переход «Аль-Ярубия» на северо-востоке региона и проследовал в сторону нефтяного месторождения «Аль-Омар». Таким образом, Соединенные Штаты продолжают наращивать боевую мощь в Сирийской Арабской Республике (САР), несмотря на заявление президента Дональда Трампа о намерении вывести все силы из Сирии, сделанное им еще в конце прошлого года.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)