Донецк, 28 мая. Боец с позывным «Сокол», который участвовал во многих военных операциях в Донбассе, оценил шансы солдат Вооруженных сил Украины взять регион под свой контроль.

Ранее бывший лидер террористической группировки «Правый сектор»1 (запрещена в России) Дмитрий Ярош подсчитал, сколько, по его мнению, необходимо времени украинской армии для быстрой победы в Донбассе.

По его словам, ВСУ необходимо около 14 дней для того, чтобы «прорваться к границе, начать выстраивать сплошную сеть обороны, окружить и нейтрализовать крупные города Донбасса».

«Сокол» заявил, что военным ДНР понадобится всего четыре дня, чтобы разгромить армию Украины.

Как отметил боец ДНР, невзирая на то, что в украинской армии на сегодняшний день большое число западных инструкторов и наемников, это не даст ВСУ никакого преимущества перед солдатами республик Донбасса, сообщает NewsFront.

«Киев полагается на оружие и наемников с Запада, но нет. Даже с численностью в 100 тысяч солдат Киев не сможет взять Донбасс. У нас очень сильная оборона», — подчеркнул военный.

Он также отметил, что в случае наступления ВСУ, в регион вернутся все добровольцы, которые стояли на защите границ ЛНР и ДНР в течение последних лет.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную кампанию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране в феврале того же года. Конфликт в регионе пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но Киев регулярно нарушает все договоренности и обстреливает территории республик Донбасса.

1 Организация запрещена на территории РФ.