Предполагаемых французских наемников будут судить в ЦАР за теракт в соборе

Банги, 28 мая. Расследование в отношении двух предполагаемых французских наемников Кристофа Рэнето и Бернара Кузана начали в Центральноафриканской Республике. Соответствующая информация приводится в заявлении генерального прокурора Центральной Африки Эрика Дидье Тамбо.

Мужчины подозреваются в содействии организации террористического акта 1 мая в соборе Фатима в Банги, подготовленного вооруженной исламистской группировкой «Селека» и унесшего 26 жизней, в том числе местного архиепископа. Предполагаемых французских наемников, как ожидается, будут судить за произошедшее.

Согласно заявлению прокурора, в распоряжении суда есть доказательства, среди которых документы, фото и аудиоматериалы, которые подтверждают вину Рэнето и Кузана.

Напомним, гражданин Франции Рэнето был задержан в столице Мадагаскара Антананариву в ночь с 4 на 5 февраля. Как удалось выяснить Федеральному агентству новостей в ходе специального расследования, мужчина — сотрудник политического отдела спецслужбы DGSE, создатель собственной ЧВК, бывший политический советник экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе и некоторых африканских министров.

В Центральноафриканской Республике он работал под псевдонимом «Мартин». До произошедшего в Банги теракта в отношении гражданина Франции по запросу от властей ЦАР 21 декабря 2018 года был выдан ордер Интерпола. Согласно документу, Рэнето обвиняется по 11 пунктам, среди которых теракты, умышленный поджог, убийства, организация бандформирований и посягательство на безопасность государства.