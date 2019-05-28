Владельцы отеля в Тунисе снесли памятник жертвам теракта ради новых туристов

Тунис, 28 мая. Новый владелец отеля Imperial Marhaba в курортном районе Сус снес памятник жертвам теракта, произошедшего в отеле 26 июня 2015 года. В отеле заявили, что напоминание о трагических событиях отпугивает туристов.

Как сообщил менеджер отеля в комментарии The Sun, мемориал перенесли с пляжа, где произошла бойня, в другое, более скрытое от глаз туристов место. В отеле объяснили это тем, что напоминание о трагедии «плохо для бизнеса», отметив, что могут показать памятник, если об этом попросят.

«Мы не хотим напоминать новым гостям, что случилось что-то плохое. Если они узнают, то могут уйти», — заявил представитель Imperial Marhaba.

Родственники погибших раскритиковали решение отеля убрать мемориал. Сьюзи Ричардс потеряла сына, брата и отца в теракте, женщина охарактеризовала действия владельцев отеля как «очень неуважительные».

«Моя единственная надежда состоит в том, что отель потратил время на улучшение безопасности в своем отеле, установив камеры видеонаблюдения, которые работают, а также обучая своих сотрудников тому, что делать в чрезвычайной ситуации», — заявила Ричардс.

Теракт произошел на территории нескольких отелей в туристическом районе Сус на пляже. Вооруженный террорист напал с территории пляжа, он застрелил из автомата всех, кто попадался на его пути. Жертвами теракта стали 39 человек, в том числе одна россиянка, еще 39 получили ранения.