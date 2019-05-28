Соседов возмутился отношением украинцев к юной российской участнице шоу «Голос. Дети»

Определенная часть жителей Украины пришла в негодование от того, что в пятом сезоне музыкального конкурса «Голос. Дети» участвует девочка из России, являющейся, по их мнению, «страной-агрессором». В соцсетях идут бурные обсуждения выступления москвички Таисии Скомороховой, и немало сообщений — с явно негативным оттенком.

Россиянка покорила зрителей песней Тины Тернер Simply The Best: к ней повернулись лицом все наставники — печально известная в России Джамала, DZIDZIO и представители дуэта «Время и Стекло», которых Скоморохова в итоге и выбрала.

Знаменитого российского музыкального критика и журналиста Сергея Соседова такая реакция украинцев на нашу семилетнюю девочку нисколько не удивила, о чем он и сообщил в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.

«Это просто идиотические высказывания, — заявил Соседов. — Так могут высказываться только больные люди. Националисты. Там же [на Украине] сейчас действительно нацизм, и я сомневаюсь, что новая власть сможет что-то изменить в этой ситуации».

Все дело в том, подчеркнул Соседов, получивший известность в России благодаря съемкам в телепрограмме «Акулы пера», уже ставшей культовой, что соседняя страна находится под внешним управлением, и это для всех совершенно очевидно.

«Мне жалко людей, нормальных людей, украинцев, которых, безусловно, много, — признался журналист. — Но все это [русофобия], конечно, инспирируется официальными институтами, все идет сверху. Вот такие «мнения» — кто-то точно дает команду «фас».

После этого, по словам Соседова (пять дней назад ему исполнился 51 год), «шавки в лице каких-нибудь СМИ — информагентств, интернет-порталов, газет и журналов — эту самую команду исправно выполняют».

«Видите ли, российская девочка им помешала, — посетовал музыкальный критик. — Да я бы на нашем месте вообще туда не ездил, нечего нам там делать! На Украине сейчас такой маразм происходит…»

Корреспондент ФАН решил получить комментарий по данной теме из первых рук и позвонил представителю группы «Время и Стекло» Ирине.

Та первым делом спросила, кто мы и какое вообще имеем отношение к этому дуэту (Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний) и к самой программе «Голос. Дети».