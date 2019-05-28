София, 28 мая. Украинцы привезли эпидемию кори на курорты Болгарии. Результаты исследований Всемирной организации здравоохранения в 170 странах мира показали увеличение заболеваемости корью в четыре раза за первые три месяца этого года по сравнению с предыдущим: 112 163 случая против 28 124.

В этом же докладе организация констатирует, что в Европе заболеваемость корью также выросла на 300%, хотя уже в прошлом году показатели достигли максимума за десятилетие. Указываются и 11 стран, которые являются очагами распространения кори, и где имеются случаи смерти от этой болезни. Среди них всего одна европейская страна — Украина.

Эпидемия кори не обошла стороной и Болгарию. К настоящему моменту уже зарегистрированы 759 заболевших. Директор Национального центра по заразным и паразитическим болезням профессор Тодор Кантарджиев в интервью болгарскому телевидению заявил: «В прошлом году мы доказали, что штамм кори D8 — из Украины. Это были «импортные» случаи от людей, в основном молодежи, которые едут работать на летний сезон на наше Черноморье. Предупреждаю собственников отелей, которые нанимают молодежь из Украины и Молдавии, что необходимо выяснять иммунизационный статус работников».

Насчет эпидемиологической опасности от граждан Молдавии, профессор явно сгущает краски. Заболеваемость корью в этой стране в пределах нормы. К тому же, по данным болгарской газеты «Дневник», если граждане Украины составляют 80% от общего числа иностранных рабочих в Болгарии, то граждане Молдавии — всего 4%, и работают преимущественно в сфере строительства. Украинцы трудятся преимущественно на зимних и летних курортах страны.