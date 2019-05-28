Россия и Африканский союз подпишут декларацию о сотрудничестве в октябре

Москва, 28 мая. Россия и Африканский союз подпишут декларацию о сотрудничестве по итогам саммита «Россия — Африка», который состоится в Сочи 24 октября. Об этом во вторник сообщила пресс-служба президента РФ.

Отметим, что председателями саммита станут президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси, который также возглавляет Африканский союз.

«По итогам встречи планируется принятие политической декларации по основным направлениям российско-африканского сотрудничества», — говорится в сообщении.

Ожидается, что в ходе саммита стороны обсудят укрепление взаимодействия между Россией и африканскими странами в политической, экономической и культурной сферах. Кроме того, планируется обсудить вопрос противостояния актуальным угрозам.

Саммит «Россия — Африка» должен стать крупнейшим мероприятием за всю историю развития отношений между РФ и Черным континентом. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в мае провел ряд встреч в рамках подготовки к саммиту. В частности, российский дипломат провел переговоры с послами из Бенина и Египта.

Инициативу проведения форума «Россия — Африка» президент РФ Владимир Путин впервые озвучил на саммите БРИКС в Йоханнесбурге в июле прошлого года. Председателем оргкомитета назначен помощник президента РФ Юрий Ушаков.