Иностранным артистам упростят организацию гастролей по России

Москва, 28 мая. Госдума приняла во втором чтении проект об упрощении организации гастролей для зарубежных деятелей культуры. Авторами поправок выступила группа депутатов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, представителям творческих профессий, приезжающим в Россию не более чем на месяц, больше не придется оформлять патент или разрешение на работу. А приглашающим их учреждениям культуры и искусства больше не нужно будет оформлять разрешение на привлечение иностранцев.

При этом председатель Госдумы обратил внимание, что принятие таких решений — очередной шаг по «дебюрократизации» сферы культуры. Кроме гастролей, документ упростит иностранцам возможность читать лекции и выступать с мастер-классами, отметил он.

Володин также обратил внимание, что реализация положений соответствующего закона в случае его принятия позволит россиянам ознакомиться с достижениями мировой культуры.