Выборгское авиационное техническое училище отмечает 70-летие. ФАН-ТВ

Еще мгновенье и, кажется, вертолет взмоет ввысь, не сразу и поймешь, что запуск ложный. Проверка систем управления, светотехнического оборудования и, конечно, двигателя. В Выборгском авиационном техническом училище уже 70 лет досконально изучают его строение до малейшего винтика. Вуз является одним из старейших средних специальных учебных заведений гражданской авиации. Сложно представить более увлекательные практические занятия: курсанты отрабатывают практические навыки по технической эксплуатации и обслуживанию настоящих вертолетов МИ-8.

Помимо шести учебных вертолетов, на площадке представлены такие редкие модели как Ми-1, Ми-24 и военный вертолет Ми-26. Директор филиала Алексей Новиков мечтает восстановить все машины и создать музей под открытым небом. Сам — некогда выпускник Петербургского университета гражданской авиации — уверен, училище уникально.

«Уникальность вуза обусловлена тем, что данный филиал находится на северо-западе, и он — единственный. В России таких филиалов, учебных заведений всего несколько», — подчеркивает Новиков.

Ответственности курсанту третьего курса Алексею Загривену не занимать — техническую эксплуатацию летательных аппаратов и двигателей он знает назубок. В этом году стал бронзовым призером в мировом конкурсе профессионального мастерства.

Алексей мечтает вступить в ряды вооруженных сил и летать на военных самолетах, освоив еще и специальность борттехника. Главным на борту молодой человек считает механика.

«Механик — это тот человек, на которого смотрит сам пилот, как говорит один наш преподаватель: «Чуть что случилось в полете, пилот поворачивается в сторону механика и спрашивает, что?». Пилотирование меня не слишком привлекало, как техническая эксплуатация именно. А в России мне удалось найти только одно учебное заведение, которое готовит техников на таком высоком уровне», — рассказывает курсант.

С 2007 года училище входит с состав единого образовательного комплекса с Петербургским государственным университетом гражданской авиации на правах филиала. Курсантам предоставляется трехразовое питание, проживание и форменная одежда. Преподаватели дают дополнительные знания, которых нет ни в одном учебнике. Выпускникам присваивается одна из трех квалификаций: техник-механик, техник-электрик или специалист по сервису на транспорте.

«У нас происходят здесь разные лабораторные работы, в том числе, и по определению твердости металлов, которые прошли соответствующую термическую обработку. ВУЗ неординарный, он связан с авиастроением, а это передовые технологии. Те знания, которые здесь получают, не везде можно получить, а вот получить передовые знания можно именно в этих вузах, в этих специальностях. Все ценное и все передовое передается именно в ту технику, которая сложная и требует определенных навыков и умений в эксплуатации», — подчеркивает преподаватель Владимир Хмелев.

Студентка второго курса Полина Шаповалова сложностей не боится в своей группе она единственная девушка. Любимый предмет — теория авиационных двигателей. Летать — мечта с детства.

«Учится мне очень интересно. Лучшие профессора, которые собраны у нас здесь, преподают действительно очень интересно заинтересуется даже тот, кто обычно спит на последней парте. Вообще, меня привлекает авиация в целом. Пошла я сюда не потому, что хотела стать техником, а потому, что хотела стать пилотом, но решила, что хочу быть техником и пилотом своего самолета. То есть хочу знать двигатель и все устройство и уметь им управлять. Решила, что я хочу летать всю жизнь», — признается студентка второго курса Полина Шаповалова.

Прежде чем взлететь, курсанты изучают устройство двигателей на земле. В кабинетах стоят настоящие живые сердца вертолетов Ми-8 и Ми-8 Мтв. Преподаватель с тридцатилетним стажем Николай Кабелев уверен, что такая тренировка закаляет не только ум, но и характер.

«Самое важное в процессе обучения, что даются очень хорошие технические знания — это первое. Второе, в процессе обучения происходит воспитание курсанта, чтобы он очень ответственно подходил к своему делу. Иначе в авиационной специальности нельзя. В любой профессии, связанной с механикой наши курсанты будут всегда пригодны, а если брать авиационную специальность, то по всему Советскому Союзу разбросаны наши выпускники. Которые эксплуатируют не только вертолеты, но и любые другие типы техники. Несколько наших курсантов сейчас на стажировке находятся в авиакомпании «Россия», где вертолетов нет, но они стажируются на такой серьезной технике как Boeing, Airbus. В дальнейшем они могут пойти работать и на эту технику. Кроме того, работая в подразделениях уже после выпуска, они могут переучится и на борттехников», — рассказывает о перспективах выпускников преподаватель.

На дне отрытых дверей желающих больше, чем вмещает аудитория. Одни пришли по рекомендации родителей, для других это осознанный выбор и шанс освоить профессию на новом, более высоком уровне.

«Всегда было интересно сделать что-то своими руками, что-то починить, не полагаться на кого-либо. Когда начинаешь на кого-то полагаться, ты не всегда уверен, а когда начинаешь своими руками что-то делать, разбираться, всегда понимаешь, что сам это сделал, и ты всегда уверен в своей работе. Всегда было интересно что-то такое найти», — объясняет свой выбор абитуриент Мелисбек Бекжан.

Выпускники училища трудятся в крупнейших авиакомпаниях России и мира. Олег Ширин закончил училище 36 лет назад. Считает, что с тех пор поменялось многое, но только не качество подготовки специалистов.

«На сегодняшний день Выборгское училище продолжает готовить специалистов по обслуживанию вертолетов: как двигателей вертолетов, так и приборно-радиоэлектронного оборудования. Уровень подготовки хороший, считаю. На сегодняшний день специалисты востребованы на предприятиях по Северо-Западу. Могу точно сказать, как авиакомпании требуют специалистов, так и на заводах авиаремонтных. Поэтому считаю, что училище на сегодняшний день соответствует всем требованиям, которые предъявляются к учебным заведениям», — настаивает начальник отдела поддержания летной годности воздушных судов Олег Ширин.

В компании «Авиатранс» от работы в прямом смысле летят искры. Здесь выпускают силовые каркасы кабин самолетов и вертолетов для будущих авиатренажеров. Производство начинается с разработки чертежей. Фюзеляжи изготавливают по гособоронзаказу, а также для экспорта в такие страны как Венесуэла, Кипр и Египет. За последние 15 лет было сделано более 100 тренажеров. Владельцем компании является еще один выпускник училища Алексей Ларченков. Признается, с детства об авиации не мечтал, но училище изменило всю его дальнейшую жизнь.

«Я совершенно точно знаю, что выбор был удачный, потому что в такой стране как Россия вертолетная авиация точно будет существовать, ее будет много, она будет прибыльной, она даст возможность жить, успешно себя реализовывать. После окончания Выборгского училища, я точно понимал: когда пролетает вертолет, я хорошо знаю, почему он летит, хорошо знаю, как все устроено, как все работает. Мне это доставляло какое-то особое удовольствие, понимать, чем живет воздушное судно, чем оно дышит. Выборгское училище отличается тем, что, я, например, потом закончил Академию гражданской авиации и другие учебные заведения, вузы. Я плохо помню, с кем я учился тогда, но я очень хорошо знаю всех тех ребят, кто учился в Выборге. Вот эта первая наука дружбы, ответственности, самостоятельности и принятия решений сыграла большую роль», — заключает генеральный директор компании «Авиатранс».

Ежегодно Выборгское училище выпускает около 80 курсантов. В этом году для абитуриентов подготовлено 280 мест,140 из которых — бюджетные. У Алексея Загривена впереди защита дипломной работы и квалификационный экзамен, а там и до военно-космических сил рукой подать.