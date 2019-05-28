Калининградский губернатор заявил, что его слова об очередях в детсады «переврали»

Калининград, 28 мая. Калининградский губернатор Антон Алиханов, оскандалившись из-за заявления об очередях в детские сады, обвинил журналистов в «перевирании» его слов.

Напомним, на конкурсе стартапов «Бизнес Баттл» Алиханов заявил, что очереди в детские сады — «это не его проблема».

«Когда вы или ваша жена, или еще кто-то не сможет попасть в детский сад по очереди, это не моя проблема, это ваша проблема», — заявил он в ответ одному из участников мероприятия.

Политик добавил, что в детсады не могут попасть те, кто «недоплатил налоги». Неоднозначное заявление Алиханова опубликовало издание «Новый Калининград.Ru», пишет «Федерал Пресс».

После этого губернатор заявил, что его фразу не просто вырвали из контекста, а «полностью переврали».

«Данная публикация не просто вырвана из контекста, она является полным перевиранием того, что было сказано, даже не до потери смысла, а до полной противоположности тому, что говорилось», — заявил он в комментарии «УРА.РУ».

Алиханов подчеркнул, что журналистов издания «Новый Калининград.Ru» на конкурсе не было, поэтому совершенно неясно, каким образом они получили эту информацию. Кроме того, чиновник обвинил корреспондентов местного издания в «подлогах и манипуляциях».

Ранее Infox сообщил об исключении из партии «Единая Россия» главу одного из районов Хакасии за нападение на журналиста. В партии поведение политика назвали очередным приступом «белой чиновничьей горячки».

На фоне подобных заявлений нельзя не вспомнить заявление депутата Новгородской областной думы Елены Писаревой, предложивший перестать платить матерям старше 29 лет пособие за первого ребенка.

«После 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить», — заявила она.

В качестве аргумента Писарева указала на то, что в национальном проекте «Демография» обозначен возраст от 24 до 29 лет.

Интересно, что после того, как подобные заявления чиновников вызывают бурную реакцию со стороны общества, они тут же объясняют это тем, что их слова вырвали из контекста. Как поступил в данной случае и Алиханов.

Такое объяснение предоставила и председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич. На встрече с жителями подмосковного Королева Юденич в конце января этого года был поднят вопрос о восстановлении исторического квартала в центре города. Средства для этого предложили взять из федерального бюджета. Однако в ответ Юденич заявила: «Вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать?» .

Видео с чиновницей было выложено в соцсети «ВКонтакте», вызвав настоящую бурю негодования со стороны юзеров, отмечает «Свободная пресса».