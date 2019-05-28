Мещанский суд отклонил второй коллективный иск Соболь к «Конкорду»

Москва, 28 мая. Мещанский районный суд Москвы приостановил рассмотрение коллективного иска к комбинату питания «Конкорд». Основанием для решения послужила «невозможность рассмотрения данного дела до разрешения другого в гражданском, уголовном или административном производстве, а также дела об административном правонарушении», говорится на сайте инстанции.

Об этом также сообщила юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь, ставшая инициатором подачи заявления. Несмотря на то, что решение Мещанского суда имеет законное основание, помощница блогера Алексея Навального снова пытается использовать его для получения политических очков за счет атаки на «Конкорд» и ее владельца Евгения Пригожина. Она заявила, что будет обжаловать решение суда и добиваться рассмотрения иска.

Атаки на бизнес петербургского бизнесмена со стороны «ФБК» начались после случаев заболеваний в нескольких детских садах и школах столицы. Следственный комитет России начал доследственные проверки и возбудил дело. До тех пор, пока не будет установлен виновный, коллективные иски не могут быть рассмотрены, а судья не может принять обоснованного решения.

Ранее 15 апреля был приостановлен первый коллективный иск Соболь к компании «Конкорд». Его составила Екатерина Ковалева, мать одного из детей, на связь с которой в социальных сетях вышла Соболь. В последний момент перед подачей заявления юрист «ФБК» единолично внесла в него изменения, указав в качестве ответчика компанию «Конкорд».

Еще до рассмотрения иск предсказуемо начал разваливаться: родители стали выходить из заявления и отказываться от услуг Соболь. Такой исход не устроил помощницу Навального, и она стала угрожать родителям заболевших детей и Ковалевой.

Несмотря на заключение проверяющих органов о непричастности «Конкорда» к заболеваниям, команда Навального продолжает оказывать давление на комбинат питания. Информационная кампания «ФБК» значительно усилилась сразу после того, как Соболь и Навальный попытались вымогать у Евгения Пригожина 300 миллионов рублей в обмен на прекращение нападок, но он ответил категоричным отказом.