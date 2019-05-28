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Выборы президента Абхазии перенесены на август

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Выборы президента Абхазии перенесены на август

Москва, 28 мая. Выборы президента Абхазии пройдут 25 августа. Соответствующее решение принял во вторник парламент республики.

По словам депутата Лаши Ашубы, решение о переносе было принято большинством голосов.

«Решение уже прошло. Большинством голосов, 25 голосов уже приняли перенос», — пояснил депутат.

Всего на заседании присутствовало 30 депутатов. Ранее перенести президентские выборы с 21 июля на 25 августа предложил глава Абхазии Рауль Хаджимба. Он пояснил, что такие меры необходимы для стабилизации общественно-политической ситуации в стране.

С требованием передвинуть президентские выборы на более поздний срок выступала оппозиция: их кандидат Аслан Бжания был госпитализирован. Сторонники Бжании считают, что их кандидат был отравлен. В настоящее время Генпрокуратура проводит проверку.

Ранее парламент отказался переносить выборы. После этого представители объявили о бессрочной «акции неповиновения» у здания парламента в Сухуме, а также начали проводить протесты по всей стране, блокируя дороги.

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Автор: Василий Котов
Источник: РИА Новости
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