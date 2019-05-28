Боевики уничтожили в пожарах сельскохозяйственные поля на северо-западе Сирии — видео ФАН

Дислоцирующиеся на юго-западе провинции Идлиб бандгруппы боевиков продолжают обстреливать соседнюю Хаму. Под огнем джихадистов все так же оказываются преимущественно мирные районы. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии посетил данную прифронтовую зону и снял последствия ударов террористов на видео.

Исламисты вели обстрелы из ракетных установок и гранатометов по населенным пунктам Айн Аль-Курум, Скальбия, деревням и сельскохозяйственным угодьям в их окрестностях. В результате многие поля охватили крупные пожары, большая часть посевов фермеров была уничтожена. Серьезный материальный ущерб был причинен домам, имуществу граждан и инфраструктуре района.

Наш репортер запечатлел почти безжизненные после пожаров земли, в том числе выгоревшие пшеничные поля, которые занимают обширную территорию. Кроме того, корреспондент ФАН зафиксировал следы снарядов и осколков боеприпасов боевиков на стенах зданий в жилых кварталах. Как рассказали ему местные жители, никто из сирийцев под огнем террористов на этот раз, к счастью, не пострадал.

Наиболее тяжелым ударам подверглась Скальбия и ее предместья. По ним террористы нанесли удары из РСЗО «Град» со своих позиций на возвышенностях недалеко от поселка Мидан-Газаль. Всего было выпущено восемь ракет. Из-за этого в окрестностях города тоже произошли крупные возгорания, уничтожившие сельскохозяйственные угодья. Огонь пожарные бригады тушили вместе с местным населением, благодаря чему удалось избежать распространения пламени на соседние поля.

Стоит отметить, что это далеко не первый обстрел Скальбии и других населенных пунктов на северо-западе Хамы со стороны «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ) и других группировок. Эта местность систематически подвергается ударам радикалов, несмотря на действие на окраинах «Большого Идлиба» режима тишины.

На этот раз, к счастью, удалось избежать потерь среди населения. Однако в ходе недавних нападений исламистов гибли гражданские лица, в том числе дети. Так, около двух недель назад огнем «Ан-Нусры» и ее союзников в Скальбии были убиты пять детей и одна женщина.

1 Организация запрещена на территории РФ.