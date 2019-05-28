Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Самый крупный за 30 лет изумруд нашли на Урале

50
0 Оставить комментарий

Самый крупный за 30 лет изумруд нашли на Урале

Екатеринбург, 28 мая. Шахтеры обнаружили уникальный изумруд весом 1,6 килограмма на «Мариинском прииске» в Свердловской области, об этом сообщил департамент информполитики главы региона.

«Это крупнейшая находка за последние почти 30 лет: изумруд весом более двух килограмм был обнаружен в 1990 году. С тех пор самым большим (1,54 кг) был камень, найденный в 2018 году», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщили в департаменте, работники добыли драгоценный самоцвет на Малышевском месторождении на глубине 260 метров. Специалисты установили, что находка относится к категории зеленых минералов и третьему сорту, так как присутствуют природные трещины.

«Редкий экземпляр изумруда пришел к нам практически в первозданном виде – грани ровные, оконтурены слюдяной рубашкой. Это говорит о значительной редкости и уникальности изумруда», — приводит слова генерального директора АО «Мариинский прииск» Евгения Василевского «ФедералПресс».

По предварительным данным, стоимость изумруда с добытой ранее россыпью драгоценных камней составит около 32 млн рублей. Предприятие направит выручку от продажи на развитие производства.

Месторождение в поселке Малышева является единственным в России по добыче изумрудов и бериллов. Ежегодно предприятие АО «Мариинский прииск» добывает 150 кг изумрудов, 15 кг александритов, более 5 тонн бериллов.

infox - new
Автор: Софья Куликова
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров