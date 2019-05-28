В Турции заявили о начале антитеррористической операции в Ираке

Анкара, 28 мая. Турецкая армия начала наземную и воздушную антитеррористическую операцию на севере Ирака. Об этом сообщается в распространенном во вторник заявлении ВС Турции.

В документе говорится, что в ходе операции «Лапа» 27 мая вслед за ударами артиллерийских батарей и воздушными ударами турецкие десантники приступили к операции против террористов на севере Ирака. Отмечается, что в ней задействованы вертолеты АТАК.

«Основной целью операции в регионе Хакурк является нейтрализация как самих террористов, так и их укрытий», — следует из документа.

Ранее сообщалось, что Анкара приняла решение нарастить поставки оружия оппозиции Сирии.

Вооруженные силы Турции время от времени наносят точечные удары по целям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Право на такие трансграничные операции военнослужащим предоставляет турецкий парламент, который в течение последних восьми лет продлевает соответствующий мандат. Анкара считает РПК террористической группировкой и одной из ключевых угроз национальной безопасности.