Депутат Верховной рады призвал Гройсмана покаяться вместо отчета о проделанной работе

Москва, 28 мая. Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Василий Нимченко полагает, что отчета о проделанной работе от правительства премьер-министра Украины Владимира Гройсмана не будет, поскольку «отчитываться не о чем», а сам политик может лишь «выйти и покаяться».

Гройсман объявил об отставке 20 мая, в день инаугурации нового президента Владимира Зеленского, который распустил украинский парламент. 23 мая Рада зарегистрировала заявление премьер-министра. Как отметил спикер украинского парламента Андрей Парубий, на рассмотрение данного вопроса Раде дается 10 дней, согласно украинскому законодательству.

Однако Нимченко считает, что никакого отчета правительства не может быть априори. Он призвал премьер-министра вместо этого «выйти и покаяться».

«Единственное — может выйти и покаяться Гройсман, который угрожал научить, как управлять страной, и довел страну до нищеты, довел страну до «тарифного геноцида», — заявил депутат в эфире телеканала «112. Украина».

Как отмечали ранее аналитики, руководство страны, пришедшее к власти в 2014 году в результате госпереворота, привело Украину к кризисному состоянию. Зафиксирована массовая миграция украинцев на заработки в другие страны на фоне роста тарифов и цен, в то время как сокращаются минимальная пенсия и прожиточный минимум.

Напомним, перед увольнением Гройсман распорядился провести реформу правописания украинского языка. Распоряжение уходящего в отставку премьер-министра вышло в канун очередного празднования Дня славянской письменности и культуры, а также поминовения православной церковью святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.