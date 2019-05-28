Ученик вольской школы рассказал о личности напавшего с ледорубом на девочку

Москва, 28 мая. Ученик вольской школы №4, напавший на девочку с ледорубом, внешне производил впечатление адекватного человека. Об этом в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал один из учеников данного учебного заведения.

«Лично не знаком с ним, но когда в школе его видел, [тот] казался адекватным. Судя по посту, который он выложил, — был против наркомании, курения, алкоголя. Парень пришел в школу, пытался поджечь, но фитиль у «[коктейля] Молотова» не загорелся. Потом ударил девочку, к девочке направлены хирурги. У нее средняя тяжесть, сейчас в реанимации находится. До этого кто-то написал на двери школы — «дебилы». Возможно, тот же парень. Паника, бежали все», — сообщил собеседник ФАН.

Напомним, что сегодня, 28 мая, 15-летний ученик школы №4 города Вольска Саратовской области напал на 12-летнюю девочку прямо в помещении школы с ледорубом. До этого он бросил в класс «коктейль Молотова».

В данный момент пострадавшая находится в реанимации, за ее жизнь борются врачи. Есть информация, что девочка может остаться инвалидом. Нападавший задержан.