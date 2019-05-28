Аксенов назвал закрытым вопрос о статусе Керченского пролива
Симферополь, 28 мая. Керченский пролив является исключительно российскими территориальными водами, его статус не является вопросом обсуждения, об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила о планах Киева добиваться присвоения Керченскому проливу международного статуса. Дипломат считает, что это снимет вопросы правовой неопределенности пролива, а также якобы решит тему «спекуляций Москвы относительно статуса Керченского пролива как внутреннего».
Глава Крыма отреагировал на заявление Киева о статусе Керченского пролива. Аксенов в беседе с журналистами подчеркнул, что Керченский пролив является исключительно территориальными водами России.
«Если наш президент какие-то решения примет в части пропуска судов международных, то это другая ситуация. Но сам Керченский пролив — это полностью Российская Федерация: и берега Российской Федерации, и пролив принадлежит России», — добавил он.
Напомним, международный правовой статус Азовского моря регулирует договор между РФ и Украиной о сотрудничестве при использовании Азовского моря, а также Керченского пролива. Он был подписан и ратифицирован в 2004 году. Документ уточняет, что Азовское море отнесено к категории внутренних вод России и Украины. Это означает, что иностранные корабли не могут заходить во внутренние воды без согласия сторон, которым они принадлежат.
Напомним, ранее Украина совершила акт провокации в Керченском проливе. 25 ноября 2019 года три корабля ВМСУ — «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск» — попытались незаконно пересечь государственную границу России и попасть в российские территориальные воды, несмотря на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров Черноморского флота, и сотрудников погранслужбы ФСБ остановиться.
В итоге суда были доставлены в Керчь, а несколько моряков были ранены во время задержания и отправлены в больницу. В настоящее время их здоровью ничего не угрожает. По факту нарушения российской госграницы было возбуждено уголовное дело.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал инцидент «очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства». По факту случившегося возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы РФ.