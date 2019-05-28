Сербия привела войска в боеготовность из-за арестов в Косово. События дня. ФАН-ТВ

Отношения Косово и Сербии Президент Сербии Александр Вучич привел войска страны в полную боевую готовность. Причиной стали аресты сербов в Косово. Это произошло утром 28 мая. В Приштине заявляют, что это была специальная операция по задержанию преступников. Однако Белград уверен, это попытка изгнать сербов из Косово. Скандал разгорается на фоне абсолютно мирного заявления Вучича. Накануне он признал потерю Косово, и выступил за улучшение двусторонних отношений. Но после задержаний его тон сменился. «Если акция Приштины не будет остановлена, нет сомнений, какой днем будет реакция Сербии», — предупредил глава государства. Напомним, что Сербия потеряла контроль над Косово 20 лет назад, после вмешательства НАТО. В 2008 году косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость. Сербия еще тогда такое решение не признавала. Являются ли массовые задержания ответом Косово или это, действительно, арест возможных преступников? Неизвестно. По словам Вучича, полиция Косово также задержала российского сотрудника миссии ООН. Мы будем следить за развитием событий.

ДТП в Приморье Автобус с туристами из Китая перевернулся в Приморье. ДТП произошло в Уссурийске. Погибли двое человек, около 19 получили травмы. 12 из них находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем. Автобус съехал в кювет и перевернулся. Сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия.

Причина крушения самолета Немецкое Федеральное бюро расследований авиапроисшествий опубликовало предварительный отчет о катастрофе, в которой погибла председатель совета директоров S7 Group Наталия Филева. В документе говорится, что причиной трагедии стала потеря пилотом управления. Во время захода на посадку бизнес-джет снизился до высоты, при которой невозможно контролировать полет. После этого самолет столкнулся с землей и загорелся. Авиакатастрофа произошла 31 марта в немецком «Эгельсбахе». В результате крушения погибли трое человек.