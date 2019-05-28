«The Insider» вводит тотальную цензуру и банит неугодных в соцсетях

Парад блокировок официального аккаунта Федерального агентства новостей в социальных сетях продолжается. Дурному примеру «Новой газеты», «Дождя», «Эха Москвы», «Сноба», и «Настоящего времени» последовал еще и The Insider. Вот уж действительно издания, пропагандирующие «свободу слова».

Наше агентство в очередной раз констатирует, что либеральные СМИ, чьи публикации носят порой откровенно антироссийский характер, не могут выдержать конструктивного диалога. В результате они срываются, демонстрируя полную нетерпимость к любым точкам зрения, которые отличаются от их собственной. Так, официальный аккаунт Федерального агентства новостей во «ВКонтакте» был внесен в черный список группы издания The Insider в социальной сети. И это при том, что группа должна была стать открытой площадкой для свободного обмена мнениями. И вновь, как и в случае с «Дождем», «Новой газетой» и «Эхом Москвы», мы видим репрессии и тотальную цензуру.

Администрацией группы The Insider 25 мая были удалены все комментарии официального аккаунта нашего агентства, а затем он и вовсе был внесен в черный список. При этом до блокировки некоторые подписчики группы The Insider вели с нами аргументированный диалог.

Отметим, что ФАН не планирует отказываться от комментирования на форумах, в соцсетях и блогах, потому что это дает возможность донести свою точку зрения активным пользователям той или иной площадки. Федеральное агентство новостей декларирует свободу слова и свободный обмен мнениями.

Редакция ФАН 1 апреля 2019 года запустила публичный проект, в рамках которого с официальных аккаунтов редакции публикуются комментарии к различным мнениям и новостям в блогах, социальных сетях и на сайтах других средств массовой информации. Официальный аккаунт ФАН располагает соответствующим названием, узнаваемым логотипом. Он поддерживается штатными сотрудниками редакции.

Напомним, 11 мая официальный аккаунт ФАН был заблокирован на сайте радиостанции «Эхо Москвы». До этого администрация портала удаляла лишь отдельные посты, которые освещали ситуацию на Украине, американские выборы и нападки на нашу страну.

Адвокат, академик РАЕН Янис Юкша, комментируя Федеральному агентству новостей действия либеральных СМИ, заметил, что налицо нарушение не только общих моральных принципов, но и законных способов свободно, не оскорбительно высказываться в медиапространстве.

«Можно ли как-то повлиять на них? Я не вижу возможности сегодня напрямую предъявить претензии этим СМИ, потому что они всегда найдут отговорки, по какому принципу им не нравится то, что вы делаете. Социальные сети устроены так, что их владельцы вправе выбирать тех друзей и подписчиков, которые им интересны, и отвергать тех, которые таковыми для них не являются. Единственный вариант — право на ответ. Если в данном случае каким-то образом затронута честь, достоинство, деловая репутация, то всегда есть возможность потребовать право на ответ. В случае возникновения такого спора, будет сделана экспертиза, которую примет суд», — заключил Янис Юкша.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов заметил, что едва ли можно было ожидать иной реакции от либеральных СМИ. Российские либералы, несмотря на декларируемую приверженность свободе слова, всегда были нетерпимы к отличному от их мнению, а своих противников они традиционно пытаются выставить в самых неприглядных тонах.

«Вспомним 90-е, когда каждому, кто не поддерживал их мнение, автоматом клеили ярлык «красно-коричневого» или «коммуно-фашиста». С тех пор они мало изменились. Разница лишь в том, что тогда их точка зрения была официально принятой и господствующей, а сейчас нет. Но ярлыки остались. И стремление любой ценой заткнуть рот тому, кто опровергает их теории. В частности, по таким актуальным вопросам внешней политики, как ситуация на Украине, в Сирии, место России в мире. Тут они полностью повторяют западные штампы о «российской агрессии», «российском вмешательстве» и так далее. А когда их начинаешь опровергать — они предпочитают отключать обличителю микрофон», — пояснил Дмитрий Родионов.

Эксперт выразил мнение, что блокировка аккаунтов ФАН была сделана для того, чтобы аудитория либеральных СМИ, привыкшая еще с 90-х слушать «Эхо Москвы» и читать «Новую газету», не узнала о существовании альтернативной точки зрения и не начала задавать неудобные вопросы.

«К счастью, современные средства телекоммуникации позволяют преодолевать любую цензуру. Вопрос в том, есть ли необходимость работать с аудиторией «Новой газеты» или «Дождя»? Есть ли там еще люди способные критически мыслить?» — задается вопросом Дмитрий Родионов.

Именно убедительность аргументов ФАН стала причиной и поводом для блокировки нашего аккаунта в группе The Insider и прочих либеральных медиа. Но заметим, что любой желающий сегодня может высказывать свою точку зрения в комментариях как на нашем официальном сайте, так и в социальных группах.