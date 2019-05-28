Многодетным российским семьям могут компенсировать часть ипотеки

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект о компенсациях ипотечных кредитов многодетным семьям. Авторами соответствующих поправок в законодательство выступили председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с депутатами, передает корреспондент Федерального агентства новостей.



Согласно документу, речь идет о дополнительных мерах господдержки семей с детьми, направленных на улучшение жилищных условий. При принятии такого закона они будут установлены нормативным правовым актом правительства РФ.

Как пояснил журналистам Володин, проект направлен на реализацию послания президента России Владимира Путина.

«Главой государства поставлена задача, чтобы семьи, где родился третий [ребенок] или последующие дети, получили дополнительно 450 тысяч рублей для погашения ипотечного кредита», — напомнил спикер Госдумы.

При этом он отметил, что закон будет иметь обратную силу — с 1 января 2019 года.

«Это позволит получить компенсацию тем многодетным семьям, в которых ребенок родился в этом году», — уточнил Володин.

О механизмах реализации норм закона в случае его принятия в ходе заседания рассказал глава профильного комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Технология предполагается следующая: семья обращается в банк, где получен ипотечный кредит, банк предоставляет эту информацию в «Дом.РФ», а «Дом.РФ» обращается в загс за подтверждением информации и перечисляет 450 тысяч рублей на погашение соответствующего кредита. Либо меньшую сумму, если требуется меньше денег для погашения тех обязательств, которые есть у заемщика перед кредитной организацией», — рассказал депутат.

К законопроекту поступили замечания от правительства и администрации президента, отметил член фракции «Справедливая Россия».

«Они предлагают прямо в законе прописать нормы, которые определяют, кому положены соответствующие средства, объем выделяемых средств, кто является кредитором по соответствующему кредиту. Мы считаем, что эти замечания справедливы, и ко второму чтению [их] учтем», — добавил Аксаков.

В беседе с корреспондентом ФАН значимость таких решений отметил депутат Иван Сухарев.

«Принятие любых мер, направленных на оказание помощи нашим семьям, в том числе многодетным, заслуживает одобрения. Фракция ЛДПР всегда поддерживала семью, традиционные ценности. Я считаю, что это важное направление», — заявил парламентарий.

При этом первый заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений обратил внимание на необходимость комплексного подхода в таких вопросах.