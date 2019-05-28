Туадера обсудил с главой BDEAC развитие ЦАР

Москва, 28 мая. Президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера обсудил перспективы страны на встрече с главой Банка развития центральноафриканских государств (BDEAC) Фортунато Мбо Нчамой. Об этом сообщается на странице правительства ЦАР в Facebook.

Как уточняется, встреча прошла накануне в рамках официального визита президента BDEAC в республику. В ходе переговоров Туадера подтвердил, что осуществление проектов социально-экономического развития является приоритетом для властей республики. К банку он обратился с просьбой поддержать и совместно реализовать ряд проектов.

Фортунато в свою очередь призвал приветствовать заключение Хартумских соглашений, которые привели к миру между правительством и вооруженными группами. Он подчеркнул, что соглашение укрепится, если люди почувствуют его влияние на свою жизнь.

Представитель BDEAC заверил, что банк окажет властям ЦАР поддержку в реализации ряда приоритетных проектов. В частности, организация готова помочь в модернизации аэропорта Банги, восстановлении хлопковой фабрики в Гайфе и асфальтировании проспектов в районе КМ5. Кроме того, BDEAC готов финансировать проекты по открытию страны и сотрудничать с отраслевыми министерствами для активизации приостановленных проектов.

Центральноафриканское правительство и лидеры вооруженных группировок заключили мирное соглашение в феврале 2019 года. Оно положило конец гражданской войне, которая продолжалась в ЦАР в течение нескольких лет.

Восстановлению мира в ЦАР во многом способствовала Россия. Первая полноценная встреча противоборствующих сторон прошла в Хартуме в августе прошлого года при поддержке властей РФ и Судана. По итогам встречи была создана платформа для консультаций по урегулированию кризиса — Центральноафриканское объединение.