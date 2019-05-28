Лавров назвал единственный путь урегулирования конфликта в Афганистане
Москва, 28 мая. Российская сторона выступает за полный вывод иностранных войск из Афганистана. Об этом во вторник заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время заседания по случаю 100-летия установления дипломатических отношений Москвы и Кабула.
Российский министр подчеркнул, что конфликт в Афганистане невозможно урегулировать военным путем.
«Единственный возможный путь урегулирования — достижение мира политико-дипломатическими средствами. Выступаем за полный вывод иностранных войск из страны», — назвал руководитель дипломатического ведомства способ решения конфликта.
Лавров призвал все афганские стороны к быстрейшему старту переговоров с участием широкого спектра общественно-политических сил.
Соединенные Штаты и их соратники в течение 18 лет проводят военную операцию в Афганистане против талибов («Талибан»1 запрещен в России) и других группировок. Эта военная операция стала самой продолжительной в истории американской армии. В прошлом году администрация главы Белого дома Дональда Трампа презентовала новую стратегию действий в Южной Азии, которая предусматривает более активное участие государств региона в урегулировании конфликта в Афганистане.
1 Организация запрещена на территории РФ.