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Лавров назвал единственный путь урегулирования конфликта в Афганистане

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Лавров назвал единственный путь урегулирования конфликта в Афганистане

Москва, 28 мая. Российская сторона выступает за полный вывод иностранных войск из Афганистана. Об этом во вторник заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время заседания по случаю 100-летия установления дипломатических отношений Москвы и Кабула.

Российский министр подчеркнул, что конфликт в Афганистане невозможно урегулировать военным путем.

«Единственный возможный путь урегулирования — достижение мира политико-дипломатическими средствами. Выступаем за полный вывод иностранных войск из страны», — назвал руководитель дипломатического ведомства способ решения конфликта.

Лавров призвал все афганские стороны к быстрейшему старту переговоров с участием широкого спектра общественно-политических сил.

Соединенные Штаты и их соратники в течение 18 лет проводят военную операцию в Афганистане против талибов («Талибан»1 запрещен в России) и других группировок. Эта военная операция стала самой продолжительной в истории американской армии. В прошлом году администрация главы Белого дома Дональда Трампа презентовала новую стратегию действий в Южной Азии, которая предусматривает более активное участие государств региона в урегулировании конфликта в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Автор: Сергей Петров
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