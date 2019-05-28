Разрыдавшейся в России дочери Кончаловского объяснили, как любить родину

Москва, 28 мая. Документальный фильм «На краю» о Сахалине показали на первом международном кинофестивале «Герой и время» в Железноводске. Картина состоит из пяти новелл, посвященных удивительному миру острова Сахалин и его жителям.

Участие в создании фильма Юлии Бобковой принимала дочь Андрея Кончаловского Наталья. По словам продюсера картины Ильи Шамазова, от поездки в Россию проживающая на Западе дочь режиссера испытала сильные эмоции.

«Когда Наталья – одна из многочисленных дочерей Андрея Сергеевича, много лет прожившая в Париже, – приехала в Россию, начала плакать от увиденного. «Почему у вас все так? Почему нельзя навести порядок... » – рыдала она», – цитирует Шамазова портал «Дни.ру».

Продюсер уточнил, что ему пришлось втолковывать Наталье, что энергия русского человека порой выходит из берегов. Выплеск энергии крайне важен для творческой личности, подчеркнул продюсер фильма про Сахалин. Шамазов объяснил разрыдавшейся в России дочери Кончаловского, как любить родину.

«Наша энергия выходит наружу. И когда я не вижу, извините, в каком-нибудь Осло ни одной разбитой телефонной будки, понимаю, что эти люди обречены. Энергия русского человека иногда выходит из берегов – возникает желание написать на заборе, разбить стекло. Это тоже надо уметь любить», — сказал Шамазов.

Напомним, Андрей Кончаловский долгое время проживал и работал в США, у режиссера есть вилла в Италии. Осенью прошлого года Кончаловский заявил, что не считает, что России подходит западная модель развития.