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Названы соперники сборной России на ЧМ-2020 по хоккею

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Названы соперники сборной России на ЧМ-2020 по хоккею

Цюрих, 28 мая. Стали известны соперники сборной России в групповом этапе чемпионата мира в 2020 году. Сообщение об этом появилось в официальном Twitter Международной федерации по хоккею на льду (IIHF).

Россияне сыграют в группе B. Среди других участников этой группы — сборные Финляндии, США, Швейцарии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. В группу А попали Канада, Швеция, Чехия, Германия, Словакия, Дания, Белоруссия и Великобритания.

Названы соперники сборной России на ЧМ-2020 по хоккею

Мировое первенство пройдет с 8 по 24 мая в Швейцарии.

Как сообщал ранее портал «Ридус», на турнире в Словакии россияне победили команду Чехии и заняли третье место. Первое место заняла сборная Финляндии. После этого финский журналист, усомнившийся в потенциале национальной команды, съел газетную статью, в которой подверг спортсменов критике. Так, по его словам, он хотел извиниться перед хоккеистами.

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Автор: Игорь Федоров
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