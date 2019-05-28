Президент Австрии отправил в отставку правительство Курца

Вена, 28 мая. Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен во вторник освободил от обязанностей правительство страны во главе с Себастьяном Курцем.

Он сделал это после вынесенного парламентом вотума недоверия. До назначения временного главы правительства, который будет руководить кабинетом министров до досрочных выборов в сентябре, возглавлять исполнительный орган будет министр финансов Хартвиг Легер.

Как пишет РИА Новости, Себастьян Курц, который в 2017 году стал самым молодым канцлером в истории республики, теперь является и самым «краткосрочным». Он удержался на этом посту всего 525 дней.

В понедельник, 27 мая, канцлеру Курцу и всему правительству Австрии объявлен вотум недоверия. Сообщалось, что президент Австрии отправит в отставку правительство Курца.

Этому предшествовал правительственный кризис, причиной которого стала отставка бывшего вице-канцлера Хайнца- Кристиана Штрахе. Должность Штрахе покинул после публикации скандального ролика, на которых он запечатлен с женщиной, которую немецкие журналисты называют Алена Макарова. По данным ряда изданий, она якобы является племянницей одного из российских бизнесменов.

Кадры встречи Штрахе с Макаровой были сделаны в 2017 году на Ибице. В тот момент Штрахе еще не был вице-канцлером государства. По данным средств массовой информации, он якобы обсуждал с Макаровой оказание ему возможной материальной помощи на парламентских выборах. В обмен он это он якобы пообещал покупку 50% австрийского издания Kronen Zeitung.

Политический аналитик Армен Гаспарян назвал проявлением политической шизофрении решение парламента Австрии отправить в отставку канцлера Себастьяна Курца. Он заявил, что в настоящее время «мы видим очень яркое проявление политической шизофрении, которой современная Европа болеет».

По мнению собеседника ФАН, Австрия достаточно долго сопротивлялась «вселенской дикости, но очевидно, что морская пучина поглотила и ее». Соответственно, такой серьезный политический кризис был вполне ожидаем