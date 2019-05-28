Списки «латышских» партий на выборы в ЕП зачистили от русских кандидатов

Рига, 28 мая. Списки кандидатов от «латышских партий» на выборы в Европарламент зачистили от русских фамилий. Об этом сообщил местный юрист Волдемарс Бургис.

По его словам, неприязнь латышей к русским достигла немыслимых размеров.

«Малоизвестная кандидат от списка Attīstībai/Par! Елена Есаян получила больше минусов чем Рубеса», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Бургис подчеркнул, что в вероятность такого исхода «не верил никто, но это случилось». Рубеса ранее занимала пост исполнительного директора и председателя правления совместного предприятия стран Балтии RB Rail. Сама Елена Есаян, являющаяся генсекретарем партии, назвала голосование этническим.

«Я думаю, только со временем мы достигнем того, чтобы голосовать не за фамилии или против фамилий, а за идеи», — заявила она в комментарии изданию Press.lv.

О зачистке списков заявила и политолог Иева Кажока. По ее словам, топ-10 списков говорит о том, что кандидаты с нелатышскими фамилиями от так называемой «латышской партии» Attīstībai/Par! оказались в конце списков. Исключения было всего три: Юдин, Ненашина и Лоскутов.

Журналист медиа-эксперт Гунта Слога также призналась, что ее поразили такие вычеркивания внутри списков партии A/Par.

«Теоретически избиратели либеральных партий не должны голосовать по этническую принципу», — заметила она в своем Twitter.

Латвийский журналист Елена Кириллова указала на то, что из списков «массово вычеркивали» и Дмитрия Голубева из «Нового Единства», «который вообще по-русски не говорит».



