Косовские албанцы требуют от Белграда уже не только признать независимость Косово и Метохии, но также отдать территории трех анклавов на территории Центральной Сербии — Медведже, Прешево и Буяноваца, населенных преимущественно албанцами и мусульманами.

Сербская народная армия способна защищать территорию страны. С другой стороны, НАТО уже предупредило руководство Сербской народной армии о серьезных последствиях в случае начала военных действий.

Так руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировала сообщения о приведении Сербской народной армии в боевую готовность. Это приказание президент Сербии Александр Вучич отдал после ареста 13 сотрудников косовской полиции сербской национальности и мирных жителей на севере Косово в городе Косовска-Митровица. Как заявил Вучич, среди задержанных есть один гражданин России.

Через некоторое время президент Сербии Александр Вучич созвал Совет национальной безопасности, в ходе которого он предупредил представителей ЕС: Белград отреагирует, если косовские албанцы не выведут свои военизированные подразделения с севера Косова.

Тем не менее эксперт не считает высокой вероятность начала военных действий из-за Косова.

«Сербская народная армия может защищать сербскую территорию, по крайней мере до границы с Косово. С другой стороны, НАТО уже предупредило руководство Сербской народной армии о том, чтобы та не смела начинать военные действия. Это будет грозить стране как минимум очередными санкциями и неприятностями. Поэтому, по всей видимости, Вучич не решится ввести войска для защиты сербов в Косовскую-Митровицу, а предложит переговорный процесс», — считает собеседница ФАН.

По ее словам, 27 мая в Скупщине Сербии обсуждались вопросы по ситуации в Косово и Метохии. Президент Сербии Александр Вучич считает, что у страны нет иного выхода, кроме как признать независимость Косова с условиями обеспечения определенных прав для сербского населения.

«Задержка с решением вопроса, считает Вучич, может привести к тому, что косовская армия начнет изгонять сербов из Косова, а может быть, даже пересечет границу Сербии и займет территории трех косовских анклавов Медведже, Прешево и Буяноваца рядом с границей непризнанного Косово. Албанцы настаивают на присоединении к Косово этих территорий. Вучич впервые говорит о необходимости признать независимость Косово. До этого он всегда отделывался общими фразами», — констатировала Елена Гуськова.

Косовские албанцы продолжают давить на Белград. Вучич находится в явной растерянности. На него давит и Запад. И то, что косовская так называемая армия проводит задержания сербов в Косовской-Митровице, — это бряцание оружием, которое укладывается в стратегию «дожать Вучича», считает специалист Института славяноведения РАН.

«По ее словам, пока что Белград требует от Приштины отменить стопроцентные пошлины на ввозимые в Косово товары. Если албанцы это сделают, сербы вынуждены будут начать переговорный процесс о статусе Косово. И Вучич считает, что иного выхода, кроме как договариваться об условиях признания этого образования, нет», — отметила Елена Гуськова.

По ее словам, пока что в тех протестных акциях, которые продолжаются до сих пор на улицах Белграда, не замечено ни одного лозунга о фактическом возвращении Косово Сербии. В них участвуют и либералы и националисты. Но никаких требований, кроме смещения Вучича, они по большому счету не выдвигают. Таким образом, как раз Запад давит на президента Сербии, чтобы тот скорее признал независимость Косово.

Россия уже не раз заявляла, что Косово является внутренним делом Сербии и РФ согласится с любым решением сербского руководства. Кроме того, наша страна готова поддерживать в Совбезе ООН то решение, которое примет Белград.

«Сербский народ по всем опросам общественного мнения не готов отдавать Косово, готов отстаивать эту территорию, в том числе с оружием в руках. Да, в случае, если Вучич объявит о признании независимости Косово, патриотические силы Сербии будут проводить протестные акции, возможно, пойдут маршем в сторону Косово. Но военного сопротивления косовской армии они организовать не смогут. И вряд ли они смогут добиться отставки Вучича и замены его на более решительно настроенного президента», — резюмировала собеседница ФАН.

В настоящее время в северной части сербского города Косовска-Митровицы (сербский анклав в Косово) местные жители устанавливают баррикады на улицах, чтобы помешать проезжать машинам из Косово в сербскую часть города.

Полиция рассказала, что перестрелка между спецназом непризнанной республики (ROSU) и неизвестной группой людей продолжается несколько часов. Отмечено, что бойцы косовских вооруженных формирований идут вдоль трассы со стрельбой, бросают гранаты и прорывают установленные баррикады.