Непомнящий подвел итоги выступления ЦСКА в сезоне

Москва, 28 мая. Бывший тренер и советник президента ЦСКА по спортивным вопросам Валерий Непомнящий прокомментировал Федеральному агентству новостей результаты «армейцев» в этом сезоне.

«Впечатление от выступления ЦСКА неоднозначное. Но я попробую объяснить. Проблема этой команды — возраст. Не самих игроков, а именно возраст команды. На этом фоне периодически возникали необъяснимые проблемы. Начал ЦСКА на удивление успешно: и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. А потом случился кризис, команда как никогда много потеряла очков, ведя в счете, имея преимущество», — считает специалист.

По его мнению, в скором времени ЦСКА справится с этой проблемой.

«Понятно, что Гончаренко работает над рисунком команды, затачивает ее на атаку. Но защищаться, обороняться всей командой они еще не научились. В начале сезона игроки были очень сосредоточены, а когда появилась уверенность, нарушился баланс. Нужно обратить внимание на то, что сейчас в ЦСКА нет опытного дядьки в поле, какими были Вернблум, Игнашевич, Березуцкие. Но эта проблема, как и проблема молодости команды, решается со временем. На мой взгляд, причины такого выступления команды во второй части сезона устранимы. Но, несмотря на это, считаю, что ЦСКА заслуживал попасть в Лигу чемпионов», — заявил тренер.

ЦСКА по итогам чемпионата России занял 4-е место и вышел в Лигу Европы на следующий сезон.