Назван ущерб России от космических аварий за 9 лет

Москва, 28 мая. Ущерб от аварий в российской ракетно-космической отрасли в период с 2010 по 2018 год превысил 35 миллиардов рублей, а непокрытые убытки превышают 10 миллиардов. Об этом говорится в документации к проекту постановления правительства России.

Всего в течение 9 лет произошло 11 аварийных пусков, некоторые не были застрахованы.

«Ущерб России составил более 35 миллиардов рублей (что почти в 13 раз превышает затраты на страхование). При этом за счет инструмента страхования было возмещено почти 20 миллиардов рублей (что более чем в семь раз превышает затраты на страхование)», — говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Аварийные пуски, которые не были застрахованы, стоили Роскосмосу более 10,5 миллиарда рублей. Один из наиболее известных инцидентов — авария ракеты «Протон-М» в 2013 году. Аварийный запуск привел к убытку в 5 миллиардов рублей.

В период с 2010 по 2018 год посредством механизма субсидирования был застрахован запуск более 80 спутников, производство которых финансировалось за счет средств федерального бюджета. Страхование запусков стоило около 187,5 миллиардов рублей.

Напомним, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что России не стоит участвовать в лунной гонке с США. Рогозин объяснил, что высадка на спутник Земли для РФ является не миссией престижа, а долговременным приоритетом.

В апреле президент РФ Владимир Путин, участвуя в заседании Совета безопасности, призвал активнее использовать космические достижения России на земле. Российский лидер отметил важность глубокой модернизации ракетно-космической отрасли.

Космические достижения РФ, по словам Путина, нужно использовать в различных отраслях: транспорте, медицине и ЖКХ.