Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Аэропорт в Хартуме отменяет рейсы из-за всеобщей забастовки

283
0 Оставить комментарий

Аэропорт в Хартуме отменяет рейсы из-за всеобщей забастовки

Хартум, 28 мая. Международный аэропорт в Хартуме отменяет рейсы из-за всеобщей забастовки. Об этом сообщают журналисты в социальной сети Twitter.

Напомним, накануне ведущая суданская оппозиционная партия «Умма» заявила, что выступает против всеобщей забастовки.

Лидеры протестных акций призывают граждан Судана выйти на масштабную забастовку в знак раскола внутри продемократического движения, которое бросает вызов военному правлению в африканской стране.

Ожидалось, что такая акция должна была пройти в течение двух суток. Впрочем, в «Умме» выступили против подготовки и сроков забастовки, сообщает ресурс TRT World.

Официальный представитель Переходного военного совета Суда Шамс аль-Дин аль-Кабаши резюмировал, что переговоры с лидерами оппозиции идут очень медленно. Он добавил, что изучается «много вариантов», поскольку военные и протестные лидеры спорят о нюансах плана перехода.

infox - new
Автор: Сергей Петров
Источник: Twitter
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров