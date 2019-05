Хартум, 28 мая. Международный аэропорт в Хартуме отменяет рейсы из-за всеобщей забастовки. Об этом сообщают журналисты в социальной сети Twitter.

Sudan's planned general strike begins with airport staff strike - flights in and out of Khartoum International Airport are getting cancelled, one after the other. https://t.co/hOa7IWSTar