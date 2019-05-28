Хартум, 28 мая. Международный аэропорт в Хартуме отменяет рейсы из-за всеобщей забастовки. Об этом сообщают журналисты в социальной сети Twitter.

Sudan's planned general strike begins with airport staff strike - flights in and out of Khartoum International Airport are getting cancelled, one after the other. https://t.co/hOa7IWSTar — Yousra Elbagir (@YousraElbagir) 28 мая 2019 г.

Напомним, накануне ведущая суданская оппозиционная партия «Умма» заявила, что выступает против всеобщей забастовки.

Лидеры протестных акций призывают граждан Судана выйти на масштабную забастовку в знак раскола внутри продемократического движения, которое бросает вызов военному правлению в африканской стране.

Ожидалось, что такая акция должна была пройти в течение двух суток. Впрочем, в «Умме» выступили против подготовки и сроков забастовки, сообщает ресурс TRT World.

Официальный представитель Переходного военного совета Суда Шамс аль-Дин аль-Кабаши резюмировал, что переговоры с лидерами оппозиции идут очень медленно. Он добавил, что изучается «много вариантов», поскольку военные и протестные лидеры спорят о нюансах плана перехода.