Онищенко призвал создать в России службу медицинских инженеров

В России необходимо создать специализированную медицинскую инженерную службу. Так депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал произошедшую в Воронеже трагедию.

В Воронежском областном онкодиспансере 51-летняя пациентка пришла на сеанс лучевой терапии. Во время процедуры у аппарата заклинило подъемный механизм, и агрегат рухнул на пациентку. Женщина была раздавлена насмерть.

«Для начала нужно дождаться результатов расследования. Но, безусловно, любое медицинское оборудование всегда должно находиться в исправном состоянии», — подчеркнул депутат.

При этом, если говорить о тенденциях, энерговооруженность в любой сфере здравоохранения, в том числе в онкологии, резко растет, отмечает собеседник ФАН. Поэтому пропорционально растет и необходимость в инженерном обеспечении медицинских учреждений, отметил Геннадий Онищенко.

«Нужна инженерная служба, которая следила бы за исправностью медицинского оборудования как с точки зрения лечебного эффекта, так и с точки зрения его технического состояния, которое в данном случае сыграло трагическую роль», — полагает собеседник ФАН.

При этом надо помнить, что контроль за дозой излучения при лучевой терапии тоже очень важен, напомнил депутат.

«Необходимо, чтобы существовала инженерная служба помимо того контроля, который ведут поставщики, чтобы обслуживание медицинской техники соответствовало потребностям времени», — убежден Геннадий Онищенко.

Для создания такой инженерной службы потребуются изменения в существующее законодательство РФ, подчеркнул собеседник ФАН. Несмотря на то что сегодня сами руководители медучреждений обладают большими полномочиями, такие изменения необходимы, добавил он.

«Пользуясь случаем, хотел бы выразить соболезнования близким безвременно ушедшей пациентки», — сказал в заключение Геннадий Онищенко.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова направила в Воронеж технических экспертов Росздравнадзора. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил первому заместителю председателя правительства области Владимиру Попову создать и возглавить специальную комиссию. Она должна будет выяснить причины и обстоятельства произошедшего. Комиссия будет работать совместно с правоохранительными органами и комиссией Росздравнадзора.