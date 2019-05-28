Поведение Бони в Каннах назвали позором

Москва, 28 мая. Российская телеведущая Виктория Боня снова опозорилась на Каннском фестивале. По словам очевидцев, девушка приставала к кинозвездам с просьбой сфотографироваться, а на фуршете умудрилась поесть с каждого стола.

Неудачи начались у Бони еще с красной дорожки. На ней звезда ТНТ появилась в ярко-красном платье и практически слилась с цветом ковра. Кроме того, она решила приспустить лямку на одном плече, из-за чего лиф «пополз» в бок.

Тем не менее, как передает интернет-издание VladTime, на красной дорожке Боня держалась достойно, и в ней можно было заподозрить аристократическую натуру. Однако впечатление от россиянки изменилось, как только она добралась до фуршета.

По словам инсайдеров, девушка поела с каждого стола, а затем стала просить известных мужчин сфотографироваться с ней. Так, Боня заполучила снимок с Леонардо Ди Каприо, а Бред Питт в фотографии ей отказал. Как сообщают очевидцы, казалось, что телеведущая постоянно ищет очередную жертву.

«Зарубежные папарацци снимали, как Боня ходила и ела со всех столов, цеплялась к мужикам», — прокомментировали инцидент источники, знакомые с ситуацией.

Они выразили мнение, что своим неподобающим поведением телеведущая позорит всех русских женщин.

«Боня позорит русских женщин. Как она себя ведет неподобающе, что будут говорить зарубежные актеры и актрисы о русской девчонке?» — приводит слова инсайдеров VladTime.

В прошлом году Виктория Боня объявила о том, что рассталась со своим возлюбленным, сыном ирландского миллионера, Александром Михаэлем Смерфитом. Она призналась, что отношения между ними закончились еще в 2016 году.