Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Стали известны подробности задержания россиянина в Косово

1 484
0 Оставить комментарий

Стали известны подробности задержания россиянина в Косово

Белград, 28 мая. Задержанному в Косово россиянину оказывается вся необходимая помощь. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в консульстве РФ в Белграде.

Ранее о задержании гражданина РФ спецназом МВД Косово заявил президент Сербии Александр Вучич. Речь идет о сотруднике миссии ООН по делам временной администрации в Косове (UNMIK).

«Избит и задержан также один российский гражданин Михаил Краснощенков. Мы оповестили об этом соответствующие российские органы», — подчеркнул он.

По мнению Вучича, россиянина избили и задержали, «вероятнее всего, в угоду тем, кто одобрил всю эту акцию».

Сербский лидер добавил, что спецназ косовской полиции задержал в Косово и Метохии 23 человека — сербов и бошняков. После этого Вучич приказал привести армию Сербии в полную боевую готовность.

«Если акция Приштины не будет остановлена, нет сомнений, какой днем будет реакция Сербии», — заверили в Белграде.

 

infox - new
Автор: Игорь Федоров
Источник: Федеральное агентство новостей
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров