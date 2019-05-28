Стали известны подробности задержания россиянина в Косово

Белград, 28 мая. Задержанному в Косово россиянину оказывается вся необходимая помощь. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в консульстве РФ в Белграде.

Ранее о задержании гражданина РФ спецназом МВД Косово заявил президент Сербии Александр Вучич. Речь идет о сотруднике миссии ООН по делам временной администрации в Косове (UNMIK).

«Избит и задержан также один российский гражданин Михаил Краснощенков. Мы оповестили об этом соответствующие российские органы», — подчеркнул он.

По мнению Вучича, россиянина избили и задержали, «вероятнее всего, в угоду тем, кто одобрил всю эту акцию».

Сербский лидер добавил, что спецназ косовской полиции задержал в Косово и Метохии 23 человека — сербов и бошняков. После этого Вучич приказал привести армию Сербии в полную боевую готовность.