Москва, 28 мая. В Сети опубликованы фотографии атомной подводной лодки ВМС США San Francisco, сделанные после столкновения корабля с подводной горой в Тихом океане.

Столкновение произошло в январе 2015 года. В 364 милях к юго-востоку от острова Гуам на полном ходу подлодка врезалась в подводную гору. Инцидент произошел на глубине 160 метров. При этом носовые балластные цистерны оказались пробиты. 98 членов экипажа из 110 получили травмы, один из них скончался от травмы головы.

Подводная лодка смогла всплыть и запросить помощь спасателей. San Francisco отбуксировали в док. Кроме разрушения балластных цистерн, эксперты диагностировали серьезные повреждения сонара. Корпус корабля пробит не был.

Спустя четыре года появились фото атомной подводной лодки ВМС США после столкновения с горой.

Также в августе 2016 года около побережья штата Вашингтон в проливе Хуан-де-Фука произошло столкновение американской атомной субмарины типа «Огайо» — USS Louisiana — с небольшим кораблем снабжения. После столкновения атомная подлодка вернулась на базу ВМС «Китсап». Корабль снабжения отправился в Порт-Анджелес в штате Вашингтон.

Кроме того, дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан» ВМС Аргентины перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. Во время последнего сеанса связи с центром экипаж субмарины сообщил об аварии. В походе участвовало 44 человека, все они погибли. К трагедии мог привести взрыв на борту субмарины.

При этом субмарина «Сан-Хуан» незадолго до исчезновения зафиксировала британскую атомную подводную лодку и погибла, уходя от столкновения с ней.

Военный аналитик, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей предположил, что субмарина могла погибнуть из-за случайного попадания внутрь судна забортной воды.

Рассказывая о причинах гибели подводной лодки «Сан-Хуан», собеседник ФАН подчеркнул, что экипаж мог изменить ситуацию, однако команде либо не хватило времени, либо опыта.