Розенбаум объяснил, почему не смотрел Евровидение

Москва, 28 мая. Народный артист РФ Александр Розенбаум рассказал о своем отношении к шоу-бизнесу и признался, что не следил за конкурсом Евровидение. По мнению певца и композитора, современные российские исполнители не работают в русском направлении песенного творчества.

«С точки зрения русскости песенный жанр оставляет желать лучшего. Хочу, чтобы вы понимали: я никак не пытаюсь унизить своих молодых и средних коллег. Они молодцы. Но они не работают в русском направлении песенного творчества. Этого все меньше и меньше», — сказал Розенбаум в интервью ТАСС.

По его мнению, российская эстрада оставляет желать лучшего. Розенбаум отметил, что не следил за проходившем в Израиле Евровидением.

«Я в принципе не слежу за выступлением российских артистов на Евровидении. Мне этот конкурс совсем неинтересен. Там нет русской личности», — подчеркнул Розенбаум.

Музыкант усомнился в том, что представителей современной российской эстрады будут помнить через 50 лет.

«Определенные произведения есть у Лени Агутина, у Олега Газманова. «Офицеры», например. Но только определенные произведения», — объяснил Народный артист РФ.

Напомним, на песенном конкурсе Евровидение Россию уже во второй раз представлял Сергей Лазарев. С песней Scream россиянин занял на Евровидении третье место. Филипп Киркоров, соавтор композиции, с которой Лазарев приехал в Тель-Авив, после выступления экс-участника группы Smash лишился дара речи, пишет «Утро.ру».

Победителем Евровидения стал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс. Как отмечает Infox.ru, песня Arcade, которую исполнял Лоуренс, была опубликована на Youtube еще в 2017 году.