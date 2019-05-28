ЕЦБ запустил в обращение обновленные банкноты достоинством в 100 и 200 евро

Берлин, 28 мая. Европейский центральный банк (ЕЦБ) запустил в обращение обновленные купюры номиналом 100 и 200 евро. В общей сложности будет напечатано 3 млрд купюр нового образца. Старые поэтапно будут изымать из торговых сетей, при этом они остаются законным платежным средством. Об этом во вторник заявил журналистам представитель правления Центробанка Германии Йоханнес Берман.

Отмечается, что на новых банкнотах появилось изображение героини древнегреческой мифологии — Европы, которое нанесено в форме водяного знака на голографической вертикальной полосе. Кроме того, еще один отличительный знак — цифры 100 или 200 слева внизу могут менять цвет с синего на темно-зеленый в зависимости от наклона.

По словам Бермана, благодаря новым элементам подделать купюры будет гораздо сложнее.

Во Франкфурте-на-Майне сохранили цветовую композицию обновленных банкнот, однако внесли изменения в графический дизайн. Первое, на что обратят внимание граждане, — рельефные, четко воспринимаемые линии по обеим сторонам банкноты.

Ранее — в 2013, 2014, 2015 и 2016 годах — Центральный банк Германии ввел в обращение обновленные купюры номиналом в 5, 10, 20, а также 50 евро. Купюры номиналом в 500 евро обновлять не планируют, так как ЕЦБ решил вовсе от них отказаться.