Спасший детей в Челябинской области юнармеец представлен к награде посмертно

Воспитанник «Юнармии» Дмитрий Новоселов утонул, спасая детей в затопленном карьере. Как сообщили корреспонденту Федерального агентства новостей в пресс-службе движения, трагедия произошла 24 мая на окраине поселка Бажово. Несколько мальчишек приехали на велосипедах на карьер и затеяли игру прямо на обрывистом берегу. В какой-то момент грунт под ногами ребят обвалился, двое упали в ледяную воду.

Крики о помощи услышал 13-летний Дмитрий, проезжавший мимо на велосипеде. Без раздумий парень бросился на помощь — вытащил на берег всех, но сам выплыть не смог. Три дня водолазы искали тело Димы Новоселова: на месте ЧП нет течения, но поиски осложнялись большой глубиной. Все спасенные юным героем дети были доставлены в больницу, сейчас их жизням ничего не угрожает.

По словам начальника регионального штаба «Юнармии» Челябинской области Алексея Зязева, погибший подросток был хорошо подготовлен физически. Дима занимался спортивными единоборствами, выступал в соревнованиях, участвовал во всех юнармейских мероприятиях. Мечтал пойти по стопам отца — поступить в Челябинское летное училище.

«Будучи старшим сыном в многодетной семье, Дима всегда был готов прийти на помощь. И он это доказал — правда, ценой собственной жизни. Это был общительный парень, который просто и легко находил контакт с каждым!» — рассказал Зязев.

Дмитрий Новоселов будет посмертно представлен к награде «Юнармейская доблесть».

«Опасные ситуации с детьми нередко случаются тогда, когда рядом нет взрослых. И тогда на помощь приходят такие герои, как Дима. 13-летний подросток совсем по-взрослому провел настоящую спасательную операцию. Такие ситуации показывают, что именно добро руководит человеком с рождения», — считает лидер «Юнармии», Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

Следственный комитет РФ по Челябинской области проводит по данному факту доследственную проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.

По сообщению местных СМИ, трагические ситуации на этом водоеме не редкость. В карьере тонут и взрослые и дети — вода в нем из-за глубины разреза очень холодная, а берега обрывистые и часто обваливаются. В 2018 году в карьере утонули два молодых копейчанина, чуть ранее — подросток из Старокамышинска.