Вучич заявил о задержании россиянина в Косово

Белград, 28 мая. Полиция Косово задержала российского сотрудника миссии UNMIK ООН Михаила Краснощенкова. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Мы оповестили об этом соответствующие российские органы», — заявил Вучич, выступая в парламенте страны.

Ранее стало известно, что во вторник утром подразделения спецназа МВД Косово (ROSU) вторглись на территорию всех четырех сербских муниципалитетов на севере Косово. Были задержаны сотрудники косовской полиции сербской национальности и гражданские лица.

После этого Вучич отдал приказ привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность.