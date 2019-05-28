Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Вучич заявил о задержании россиянина в Косово

50
0 Оставить комментарий

Вучич заявил о задержании россиянина в Косово

Белград, 28 мая. Полиция Косово задержала российского сотрудника миссии UNMIK ООН Михаила Краснощенкова. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Мы оповестили об этом соответствующие российские органы», — заявил Вучич, выступая в парламенте страны.

Ранее стало известно, что во вторник утром подразделения спецназа МВД Косово (ROSU) вторглись на территорию всех четырех сербских муниципалитетов на севере Косово. Были задержаны сотрудники косовской полиции сербской национальности и гражданские лица.

После этого Вучич отдал приказ привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность.

infox - new
Автор: Игорь Федоров
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров