Венедиктов-младший, торгующий незаконной продукцией, нахамил посетителям нелегального бара в Москве

В Сети появилась информация о том, что сын главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова может быть замешан в нелегальном барном бизнесе. Молодого человека опознали в бармене одной из столичных кальянных пользователи. Новость появилась в социальных сетях, а также некоторое время была опубликована на известном портале «Двач», однако так и осталась незамеченной.

Скандал развязался после публикации жалобы на бар-кальянную «Гамачная №1. Ежик в тумане» в паблике «Подслушано Метро Москвы» в социальной сети «ВКонтакте». Один из посетителей заведения случайно обнаружил, что алкоголем в баре торгуют нелегально.

Как рассказал гость кальянной, в «Гамачную №1» он пришел отдохнуть вместе с другом. Его друг приехал в Москву в командировку и, расплатившись, попросил у бармена чек, чтобы затем списать расходы на командировочные. Однако, как выяснилось, чеки в баре не выдают.

«Оказывается, у них можно или наликом, или на карту сбросить. Чеки не выдают. Он (бармен – прим. редакции) все звонил хозяину, пытался выяснить, как лучше сделать. Но, как оказалось, вся касса проводится по-черному, и ничего предоставить не могут», — написал клиент заведения.

Он предупредил подписчиков паблика, что в «Гамачной» вряд ли есть лицензия на продажу спиртного, а в бутылках из-под американского виски может оказаться совсем другой напиток.

При этом, по словам посетителя, странным в нелегальном баре-кальянной оказался и сам бармен, который обслуживал их с товарищем. Он отметил, что молодой человек работал медленно, огрызался и хамил. К посту гость «Гамачной» прикрепил фотографии, на одной из которых был запечатлен бармен. Подписчики паблика заметили, что он очень похож на сына известного своей оппозиционной позицией журналиста и главреда «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

«Бармен похож на сына главреда «Эха Москвы» Венедиктова. Да что похож. Судя по всему, это он и есть», — написал один из комментаторов.

На нелегальное заведение недовольные клиенты написали заявление в полицию, а история с торгующим «самопалом» сыном Венедиктова попала на известный портал «Двач». Правда, вскоре с сайта ее удалили.

Напомним, «Эхо Москвы», позиционирующее себя как либеральное издание, нередко прибегает к цензуре и чистит медиапространство от нежелательных для редакции материалов. Ранее на сайте радиостанции были заблокированы аккаунты ряда блогеров, в том числе аккаунт Федерального агентства новостей. Пользователи назвали политику «Эха Москвы» «репрессиями и откровенной цензурой».