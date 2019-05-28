Сирия, 28 мая. ВС Израиля ударили по району города Тель Шаар в Эль-Кунейре. «Нусра»*** понесла потери в живой силе и военной технике под обстрелом САА на севере Хамы. Курды провели рейды в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли огонь по военным объектам боевиков юго-западнее Алеппо; нанесли урон «Ан-Нусре» в северной части Хамы.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла город Кесаб на севере провинции Латакия.

Курды: открыли стрельбу в населенном пункте Аш-Шаннан в провинции Дейр-эз-Зор; провели аресты в городе Кубар северо-западнее Дейр-эз-Зора.

ВС Израиля: ударили по району населенного пункта Тель Шаар в Эль-Кунейре.

Провинция Латакия

Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что в северной части провинции вновь наблюдаются вооруженные стычки. Исламисты террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» и выступающей на ее стороне группировки «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ) открыли огонь по населенному пункту Кесаб, расположенному в непосредственной близости от границы с Турцией. На данный момент никакой информации о возможных жертвах среди гражданского населения не поступало. Напомним, днем ранее в Северной Латакии также разворачивались столкновения в районе города Кабана. Как известно, правительственные подразделения стремятся обезопасить подконтрольные им территории от регулярно повторяющихся обстрелов джихадистов.

Провинция Алеппо

Twitter-канал (Step_Agency) сообщает о том, что части Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по военным объектам джихадистов на подступах к населенному пункту Тель-Хадия на юго-западе от административного центра региона. Напомним, ранее поступали данные о передислокации дополнительных подразделений к линии соприкосновения сил в Алеппо, дабы ослабить силы джихадистов, противостоящие войскам САР в Хаме и Латакии. Как известно, боевики, дислоцирующиеся на данной территории, неоднократно нарушали действующий в демилитаризованной зоне режим прекращения огня, чем спровоцировали ответную реакцию со стороны САА.

Провинция Дейр-эз-Зор

По данным военного источника в сети Twitter (DeirEzzor24), «Демократические силы Сирии»**** (SDF) открыли огонь в населенном пункте Аш-Шаннан на юго-востоке провинции по неизвестным причинам. Беспорядочная стрельба в городе привела к ранению одного из пожилых местных жителей. Предполагается, что поводом к проведению рейда послужили протестные настроения среди населения.

Тем временем к северо-западу от Дейр-эз-Зора в городе Кубар прошли задержания сирийцев по обвинению в принадлежности к террористической группировке «Исламское государство»1. Сообщается об аресте двух гражданских лиц. Местные активисты полагают, что жители были взяты под стражу ввиду их участия в антикурдских демонстрациях.

Тем временем боевые вылеты неопознанных военных самолетов произошли в районе населенного пункта Намлия, располагающегося на пути между городами Ас-Сувар и Аль-Бусейра. О результатах авианалетов на данный момент ничего неизвестно. По предварительной информации, вылеты были проведены самолетами международной коалиции в рамках операции по поиску «спящих ячеек» ИГИЛ1.

Провинция Хама

Поступают сведения о новых столкновениях на северо-западе провинции. По данным Twitter-канала (Step_Agency), исламисты, базирующиеся в районе города Хирбет Ан-Накус, предприняли попытку нападения на позиции Сирийской арабской армии (САА). Оппозиционные источники публикуют неподтвержденные сведения о потерях в рядах правительственных сил.

Между тем, согласно информации агентства новостей SANA News, военнослужащим САА удалось уничтожить несколько огневых позиций объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1, на подступах к городам Мурек и Аль-Арбаин и Аз-Залакият. Также сообщается о ликвидации большого количества оружия и боеприпасов радикалов. Отмечается, что многие из нейтрализованных исламистов являются иностранцами, прибывшими в Сирию через границу с Турцией.

Провинция Эль-Кунейтра

Стало известно о том, что накануне вечером вооруженные силы Израиля открыли огонь по территории Сирии. Согласно информации новостного агентства SANA News, удар был нанесен по району населенного пункта Тель Шаар, вблизи которого базируются иранские военизированные формирования. В результате атаки был поврежден один из комплексов ПВО, из которого, как утверждает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, был обстрелян военный самолет израильских ВВС, осуществлявший плановый полет в приграничной зоне в районе Голанских высот. Кроме того, погиб один из местных жителей и один боец проправительственных сил. По словам замглавы российского МИДа Сергея Рябкова, удары израильских ВВС противоправны и необоснованны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)