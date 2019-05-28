Пригожин призвал перестать «кошмарить» дочь Алсу из-за скандала на шоу «Голос. Дети»

Москва, 28 мая. Продюсер Иосиф Пригожин назвал «крайне противной» ситуацию вокруг шоу «Голос. Дети» — результаты музыкального конкурса, напомним, были аннулированы из-за накрутки голосов.

По мнению Пригожина, который неоднократно комментировал скандал на шоу Первого канала для Федерального агентства новостей, имела место вопиющая несправедливость по отношению к детям.

«Я просто одно могу сказать: страшно, страшно и очень больно за детишек. В том числе за 10-летнего ребенка [Микеллу Абрамову]. Вот представьте себе, сейчас заберут награду… И что должны сказать? Что папа что-то организовал? Или произошла ошибка? А как ей быть со своими детьми в школе? А как быть другим детям?» — сказал Пригожин в интервью «Царьграду».

Продюсер призвал прекратить давление на дочь Алсу, которая была объявлена победителем до пересмотра результатов голосования.

«Даже если она не в одну ноту не попала, что же вы за звери, мне хочется спросить. Это что за звери? Не люди, а звери. Любой ценой хайп, и больше ничего. Да даже если она трижды плохая певица, пусть за это взрослые несут ответственность. Взяли ребенка и кошмарят на всю страну», — резко высказался о ситуации вокруг шоу Первого канала Пригожин.

По мнению супруга Валерии, происходящее показывает, то «мы живем в обществе варваров, где самое важное — это деньги и хайп». Пригожин призвал серьезнее относиться к воспитанию молодежи.

Напомним, ранее о том, что обсуждать итоги шоу «Голос. Дети» очень неприятно, заявила Вика Цыганова. По мнению певицы, музыкальные конкурсы, в том числе Евровидение, стали ярмаркой тщеславия.