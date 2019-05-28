Два украденных боевиками древних экспоната музея Эль-Кунейтры найдены на юге Сирии

Представители департамента древностей Даръа в сотрудничестве с местными властями обнаружили два древних артефакта, ранее украденных джихадистами из Национального музея Эль-Кунейтры, передает сирийский военный источник на своей странице в Facebook.

Доктор Мохаммад Насралла рассказал, что правоохранительные органы конфисковали экспонаты в городе Ас-Санамейн к северу от Даръа — фрагмент скульптуры и каменная плита с изображением. При проверке обоих предметов были определены их специальные уникальные коды, указывающие, в частности, на принадлежность к археологическим памятникам конкретного сирийского музея. По перечню соответствующих учреждений южного региона Сирии было установлено, что эти экспонаты принадлежат Национальному музею Эль-Кунейтры.

До завершения всех следственных мероприятий артефакты временно переданы на хранение в музей Даръа. Напомним, 7 марта сирийская полиция уже пресекала попытку незаконной продажи предметов старины, относящихся к древнему историческому периоду, в районе Ас-Санамейна и задержала нескольких лиц, причастных к контрабанде.

За последние годы отряды боевиков, дислоцировавшиеся на юго-западе САР, контрабандой вывезли тысячи культурных объектов старины из страны через границу Иордании, а также уничтожили и разрушили множество археологических памятников, возраст которых датируется несколькими тысячелетиями.

В марте в Восточной Гуте в ходе прочесывания освобожденных территорий сирийскими спецслужбами был найден схрон радикалов с историческими культурными объектами. Среди древних артефактов искусства были фрагменты скульптурных композиций и статуй, которые исламисты планировали переправить за границу контрабандой.