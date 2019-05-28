Boeing-737 аварийно сел в иркутском аэропорту

Иркутск, 28 мая. Пассажирский лайнер Boeing-737 (рейс NWS302) перевозчика «Северный ветер», следовавший из Благовещенска в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска. Об этом сообщил во вторник источник Федерального агентства новостей.

По информации ФАН, воздушное судно выполняло рейс из Благовещенска в российскую столицу.

Самолет приземлился в воздушной гавани Иркутска в 15.32 по местному времени.

По предварительным данным, причина аварийной посадки — отказ высотомера.

Другие подробности на данный момент неизвестны.